РИАМО - 9 окт. Подмосковный Военно-технический музей 10 октября отметит свой 10-летний юбилей, сегодня в коллекции музея представлены уникальные достижения мирового и отечественного автомобилестроения, в том числе ряд военной техники и вооружений стран-участниц Второй мировой войны, коллекция образцов советской военной техники времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Сегодня музей экспонирует более 400 единиц образцов техники XIX-XX веков. При этом только в Военно-техническом музее представлен единственный в мире образец летательного аппарата нового типа на водородном топливе – ЭКиП.

«За 10 лет своего существования Военно-технический музей занял достойное место в культурной жизни Подмосковья. Его уникальные экспонаты сделали музей центром притяжения знатоков военной техники и просто любителей истории», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Коллекция музея стала базой для реализации мероприятий в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Музей ежегодно проводит на своей территории региональные смотры военно-патриотических клубов, военно-исторические и творческие фестивали, военно-спортивные и военно-прикладные соревнования.

Также на базе музея разработали авторские методики музейных программ. В течение всех 10 лет работы в музее проводится программа для школьников Московской области «Курс молодого бойца». За период с 2015 по 2020 годы Военно-техническим музеем было организовано и проведено более 50 выставок и выставочных проектов. Каждый год здесь проводится порядка 50 мероприятий, участниками которых становятся порядка 70 тысяч человек.

В музее проводятся съемки сюжетов для научно-популярных и научно-познавательных фильмов центральных телеканалов.

«Благодаря кропотливому труду коллектива музея, здесь сохраняются редкие коллекции гражданских и военных автомобилей. Всегда особой популярностью пользуются экспонаты Первой Мировой и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. У музея есть не только свой зритель, но и друзья среди молодежи, военнослужащих, краеведов и коллекционеров», - отметила Харламова.

Она поблагодарила музей за трепетное отношение к истории и сохранение памяти о легендарных конструкторах, создававших славу стране.

«Желаю Вам здоровья, энергии роста, дальнейшего развития и новых открытий. Пусть армия поклонников пополняется с каждым годом, а музей станет одной из главных площадок для изучения подлинной истории страны», - поздравила музей Харламова.

В рамках научно-исследовательской работы к 75-летию Победы музеем проведена серьезная работа по восстановлению подлинных документов и фактов о музейных экспонатах – тяжелый танк прорыва ИС-2 (октябрь 1944 года) и средний танка Т-34-85 (май 1944 года) Восстановленные документы стали основой для проведения мероприятий и выставок. К 9 мая 2020 года танки были выставлены на центральной площади Ногинска у Вечного Огня. Экспозиция была высоко оценена жителями и гостями города и района.