РИАМО - 9 окт. За прошедшие две недели Минмособлимущество согласовало предоставление 69 земельных для последующего предоставления семьям с тремя или более детьми в 20 городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Также за эти две недели <...> согласовали образование 46 новых земельных участков в пяти городских округах для последующего предоставления многодетным семьям Подмосковья», - говорится в сообщении.

Из них 33 участка находятся в Богородском городском округе, 7 - в Рузском городском округе и по 2 – в городских округах Чехов, Пущино и Подольск.

Администрации округов подготовили по 8 земельных участков в городских округах Раменский и Мытищи для последующего обеспечения многодетных семей бесплатной землей. Еще 6 находятся в Солнечногорске и Коломенском городском округе.

По 5 земельных участков - в Подольске и Наро-Фоминске. 4 земельных участка - в городском округе Шаховская, 3 земельных участка в Сергиевом Посаде.

Также по несколько участков в городских округах Щелково, Шатура, Серпухов, Ступино, Лотошино, Дубна, Одинцово, Зарайск, Луховицы и Кашира.