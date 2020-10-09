РИАМО - 9 окт. В Подмосковье подвели итоги ежегодного областного конкурса «Права человека – глазами ребенка», в своих проектах дети описывали тему и проблему из области прав человека и выражали к ней личное отношение, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Московской области.

Итоги XIV Московского областного конкурса творческих работ обучающихся «Права человека - глазами ребенка» огласили 7 октября. Мероприятие прошло онлайн.

«Немного грустно, что мы не можем собраться все вместе в большом зале и в торжественной обстановке, отметить дипломами и подарками победителей. Но мы их обязательно вручим каждому победителю лично», - сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В конкурсе было две номинации: «Творческая работа» и «Исследовательская работа». Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 69 работ из 14 муниципальных образований региона.

В число лауреатов вошли школьники из Балашихи, Серпухова, Орехово-Зуева, Клина, Люберец, Талдома, Зарайска, Воскресенска.

«Очень здорово, что современная молодежь проявляет неравнодушие и старается во всем разобраться», - подчеркнула Семенова.