РИАМО - 9 окт. Подмосковный проект занял третье место и стал финалистом второго этапа Международного архитектурно-градостроительного конкурса на выполнение лучшего проекта «Концепции жилой застройки территории вблизи стадиона АРЕНА» в Самаре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проект подготовило учреждение комитета по архитектуре и градостроительству Московской области – ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» совместно с ООО АМ «Архимед». Организатором конкурса выступила Международная академия архитектуры, отделение в Москве (МААМ).

«Конкурс проходил на высоком профессиональном уровне, участниками второго этапа стали 19 сильнейших зарубежных и отечественных архитектурных команд. Включение проекта подведомственного предприятия Мособлархитектуры - ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» - в тройку лидеров – значимое и приятное событие и для нас, и для коллег», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он отметил, что специалисты института ежегодно активно участвуют в творческих профессиональных конкурсах, традиционно занимая призовые места. Также Гордиенко поздравил директора института Дмитрия Климова и весь авторский коллектив с победой в этом международном состязании.

Итоги конкурса подвели 5 октября в Самаре и 8 октября в рамках круглого стола «Парадигма жилья-оазиса как новый формат пространственного развития» на выставке «АРХ-Москва» в Гостином дворе в Москве.

По словам первого вице-президента МААМ, члена правления Союза московских архитекторов Юрия Виссарионова, в проекте Подмосковья удалось сохранить уникальное обаяние, дух места.

«Для архитектурного сообщества конкурс «Арена Парк», проходивший в два этапа, стал настоящим событием, творческим марафоном. Это интересный и ответственный проект, учитывая, что планировочная структура проектируемого квартала задает новый градостроительный вектор развития. Несколько месяцев плодотворной работы привело нас к победе», — сказал директор ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» Дмитрий Климов.

Он добавил, что особое внимание в своей работе авторы уделили экологической составляющей и коммуникационной стратегии, созданию единого пространства, обеспечивающего максимум удобства и комфорта для жителей.

По проекту на территории должны разместиться коворкинг, досуговый центр, помещение для малого бизнеса с жилыми апартаментами на втором этаже, офис-боксы, два центра развития для детей и образовательный комплекс.