РИАМО - 9 окт. В Московской области на деревьях в лесах появились наросты похожие на маленькие яблочки, в таких «домиках» живут личинки орехотворки, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Вы, наверняка, не раз видели листья, чаще всего дубовые, с симпатичными наростами, похожими на маленькие яблочки. Осенью эти «фрукты» становятся заметнее всего», — отмечается в материале.

Внутри такого «яблочка» можно увидеть небольшую полость, а в ней — едва заметную личинку. Каждую осень самка насекомого орехотворки откладывает яйца в почку дуба, а весной уже из «орешка» на листе появляются личинки. Их питание приводит к разрастанию тканей листика, который служит личинке домиком.

Эти новообразования в научном мире называют галлами. Они могут появиться и на листьях, и на побегах, и даже на корнях разных растений.

Отдельные галлы особенного вреда не наносят, но их массовое появление приводит к потере силы растения. Поэтому специалисты рекомендуют собирать пораженные листья до появления вредителей.

Охотятся за насекомыми из галлов большие синицы и клесты-еловики, а на галлообразовательную тлю охотятся божья коровка, клопы и некоторые виды мух.

Во времена Римской империи из галлов делали чернила. Именно поэтому дубовые галлы и называют «чернильными орешками». Наиболее востребованными такие чернила были в XVIII-XIX веках.