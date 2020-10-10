РИАМО – 10 окт. Председателя Московского городского совета ветеранов, председателя Общественного совета Музея Победы, депутата Госдумы VI созыва и бывшего сенатор Владимира Долгих похоронят в субботу в Москве, сообщает ТАСС.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Долгих скончался 8 октября на 96 году жизни.

«Похороны состоятся 10 октября. Долгих похоронят на Новодевичьем кладбище», - говорится в сообщении.

Владимир Долгих был участником Великой Отечественной войны. После окончания школы в 1941 году он добровольно вступил в ряды Красной армии, несмотря на то, что был на год моложе призывного возраста.

С 2002 года Долгих был председателем Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Московский городской совет ветеранов).​ Он также пять лет был представителем Москвы в Совете Федерации.