РИАМО - 9 окт. Наиболее подверженным заражению коронасирусом категориям москвичей напомнили, что нужно соблюдать домашний режим, сообщает столичный оперштаб.

«В соответствии с указом мэра и приказом Депздрава самым уязвимым категориям граждан необходимо соблюдать домашний режим», – говорится в сообщении.

Обращение адресуется людям в возрасте старше 65 лет, диабетикам, беременным женщинам, жителям, страдающим хроническими заболеваниями.

В список нарушений, вовлекающих иммунный механизм, вошли беременность, роды, послеродовой период; болезни эндокринной и мочеполовой систем, болезни органов дыхания, болезни костномышечной системы и соединительной ткани, болезни системы кровообращения, новообразования, наличие трансплантированных органов и тканей.

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