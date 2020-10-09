РИАМО - 9 окт. Выдано разрешение на строительство первой очереди станции скорой помощи в рамках строительства станции скорой помощи и станции переливания крови в Ногинске на улице 2-ой Глуховской, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство станции будет осуществляться в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы первого этапа планируется в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект будет включать кабинеты врачей и старшего фельдшера, кабинеты станции переливания крови, зал совещаний. На станции организуют комнаты психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, технические помещения

На прилегающей территории построят подъездную дорогу, обустроят открытую стоянку, проведут комплексное благоустройство и озеленение.