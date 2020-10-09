РИАМО - 9 окт. Примерно 1,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости ввели в эксплуатацию с начала 2020 года в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Показатель трех кварталов текущего года значительно превышает аналогичный результат 2019 года. Сейчас мы ввели 1 миллион 480 тысяч квадратных метров жилья, в прошлом году – чуть более 1,2 миллиона «квадратов», – сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что в ближайшие месяцы по вводу жилой недвижимости новая Москва достигнет 15-миллионного рубежа.

«С 2012 года в ТиНАО введено 14 миллионов 770 тысяч квадратных метров жилья. До конца года мы планируем ввод еще порядка 1 миллиона квадратных метров». – уточнил Жидкин.