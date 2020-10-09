РИАМО - 9 окт. В Московской области социальную помощь можно будет получить через социальный сертификат, правительство России утвердило список пилотных регионов, где будут реализовываться новые форматы организации оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Именной социальный сертификат подтверждает право гражданина получить соцуслуги. Он даёт жителю региона возможность самостоятельно выбирать организации, причем как государственные, так и частные, которые окажут ему нужную помощь», — сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, депутат Алла Полякова.

Она добавила, что благодаря нововведению выбор организаций станет шире, а услуги – доступнее.

На получение сертификата могут претендовать малоимущие одиноко проживающие граждане, семьи с детьми, ветераны войны, инвалиды и те граждане, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, утвержденного по региону.

Федеральный закон о социальном заказе был принят в июле 2020 года. По нему новые способы организации государственных и муниципальных услуг можно задействовать в следующих сферах: социальное обслуживание (кроме стационаров); санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи); оказание паллиативной медицинской помощи; создание благоприятных условий для развития туристской индустрии; спортивная подготовка; содействие занятости населения.

Кроме Подмосковья, в пилотный проект вошли еще 15 регионов.