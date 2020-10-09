РИАМО - 9 окт. «AliExpress Россия» проведет конкурс «Хорошие вещи» для отечественных производителей маркетплейс призовым фондом 14 миллионов рублей, среди участников около 60 брендов, в том числе «Жостовская фабрика», «Объединение Гжель», «Аргента», «Малый Турыш», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«На «AliExpress Россия» появится специальный раздел «Сделано в России», где будут представлены товары местных производителей. В первую очередь туда попадут товары, своим внешним видом или предназначением отсылающие к русским традициям», — отмечается в материале.

Около 60 брендов представят на маркетлейсе более трех тысяч товаров. Со временем каталог будет пополняться.

В конкурс «Хорошие вещи» отберут 14 победителей, которые получат по одному миллиону рублей на развитие бизнеса или субсидий на комиссию и логистику.

Также компания анонсировала документальный фильм «Хорошие вещи», героями которого стали «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Дымов керамика», «Елецкие кружева» и дизайнер одежды в традиционном стиле VARVARA ZENINA.

«Мы понимаем, что от действий крупных компаний и торговых площадок во многом зависят успехи малого бизнеса, и стараемся помогать», — сказал иректор по развитию «AliExpress Россия» Дмитрий Селихов.

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