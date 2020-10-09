РИАМО - 9 окт. Подземный пешеходный переход через железную дорогу Курского направления Московской железной дороги в Щербинке начнут строить во втором полугодии 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В ближайшее время мы планируем приступить к производству проектно-изыскательских работ по объекту, которые будут выполнены в течение полутора лет», - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по пешеходному переходу.

Подземный пешеходный переход обеспечит проход пешеходов от дома №8 по Новостроевской улице к дому №8 на Железнодорожной улице, под железнодорожными путями Курского направления МЖД и проезжей частью Новостроевской улицы.

Длина перехода составит 75,5 метров, ширина будет составлять не менее четырех метров. Переход будет оборудован тремя лестничными сходами и лифтами для удобства передвижения маломобильных граждан.