РИАМО - 9 окт. Согласно статистике, половина погибших от коронавируса в Москве — это люди с хроническими заболеваниями, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

«Если посмотреть сухую статистику, <...> 83% умерших от Covid-19 — это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших — это граждане с хроническими заболеваниями. <...> Почечная недостаточность, диабет и так далее», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр добавил, что через несколько месяцев производство вакцины от коронавируса выйдет на промышленные масштабы.

«Надо пройти эту историю без потерь. Без того, чтобы снова сотни тысяч людей переболели, <...> а тысячи умерли», - отметил Собянин.

В Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом. Так, лицам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо оставаться дома. Им временно заблокировали соцкарты для бесплатных поездок на общественном транспорте. Также самоизоляцию рекомендовано соблюдать беременным и женщинам в послеродовой период.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- 50% умерших из‑за коронавируса в Москве имели хронические заболевания.

- Количество выявляемых пациентов с Covid‑19 за сутки в Москве вышло на апрельские показатели. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом достигло 1 тысячи в сутки.

- На этой неделе на предприятиях столицы выявили более 20 нарушений мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

- Опыт первой волны делает эффективней борьбу с коронавирусом в Москве, отметил Сергей Собянин. Многие структуры столичной системы здравоохранения получили огромный опыт работы в условиях пандемии.

- Количество и качество тестов на коронавирус в Москве увеличились в два раза. При этом стало выявляться больше людей, болеющих в легкой форме или вообще бессимптомно.



- Власти столицы не скрывают и не искажают данные о ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Вот как есть, так и есть», - сказал Собянин в эфире «Первого канала».

- На объектах потребрынка в Подмосковье усилили контроль мер по борьбе с Covid‑19, особое внимание на текущей неделе уделили торговым центрам. Проведенный мониторинг показал, что в целом ситуация положительная, и все соответствует санитарным требованиям.



- Пса‑ищейку больных Covid‑19 испытали в Шереметьеве, во время испытаний он никого не нашел. Пса зовут Пискель, его порода — шакалайка, смесь лайки и шакала.

- 80% умерших за время пандемии Covid‑19 в Москве были старше 60 лет, сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что в группу риска во время пандемии Covid-19 также входят люди с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом.

- «Закрывать» экономику Москвы на карантин планируют в крайнем случае, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что от сохранения рабочих мест зависит не только экономическое состояние столицы, но и психологическое здоровье людей.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил введение мер по контролю въезда в регионы РФ. При этом он подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов.

- Стационары Москвы продолжают оказывать плановую помощь. Подготовленные резервные госпитали позволяют системе здравоохранения справляться с нагрузкой.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Соцкарты москвичей разблокируют для поездок в поликлиники для получения неотложной помощи. В течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована для поездок.

- Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей в борьбе с коронавирусом. По словам градоначальника, может появиться шанс прекратить рост заболеваемости.

- Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений по ситуации с Covid‑19 в Москве.

«Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно», — написал Собянин в личном блоге.

- Жители Москвы, которые не являются гражданами старше 65 лет, людьми с хроническими заболеваниями или школьниками, могут разблокировать социальную карту, обратившись в в Московский социальный регистр. Это можно сделать по телефону: +7 (495) 777-77-77, либо в соцсетях.

- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения до массовой вакцинации от Covid‑19. Он напомнил, что скоро выйдет вакцина от коронавируса и снимет многие проблемы.

- Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции должны зарегистрировать уже 15 октября. Ни у одного из участников тестирования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявили серьезных неблагоприятных последствий.

- Роспотребнадзор в Подмосковье рекомендовал не проводить массовые мероприятия. А в случае участия в них краайне необходимо строго соблюдать все санитарные требования.

- В Минздраве Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом в регионе некритичной.

«Наблюдается стабильный рост по выявлению коронавирусной инфекции, пока некритичный. У нас нет такого выявления, как было весной, несмотря на то, что количество тестов выросло на 25-30%. Количество выявлений выросло почти в 3 раза. Если в августе мы выявляли 100-150 человек. Сейчас это более 400 (человек – ред.)», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

- Дополнительные меры могут принять в России​ из‑за роста случаев Covid‑19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом».

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.

«Надо пройти эту историю без потерь. Без того, чтобы снова сотни тысяч людей переболели, <...> а тысячи умерли», - отметил Собянин.