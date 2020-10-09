РИАМО - 9 окт. В Москве закончили расследовать уголовное дело о незаконном разглашении банковской тайны, его направили в Мещанский в суд, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Бывший сотрудник одного из столичных банков, имевший доступ к секретным сведениям, согласился на предложение от неустановленного лица о разглашении секретов за деньги.

«Мужчина согласился и предоставил «заказчику» всю запрашиваемую информацию посредством мессенджера для обмена сообщениями», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.