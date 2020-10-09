РИАМО - 9 окт. На выездном заседании комитета Мособлдумы по местному самоуправлению 8 октября в городе Видное обсудили планируемые внесения изменений в федеральное законодательство в сфере формирования и развития территориального общественного самоуправления, подмосковные ТОСы смогут направить в адрес парламентариев предложения по законопроектам, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов рассказал, что Московская область была в числе первых субъектов страны, в которых были приняты региональные законы о поддержке ТОСов. Это произошло в 2017 году. С тех пор в области проводится политика поддержки и развития территориального общественного самоуправления. За последние 3,5 года количество ТОСов выросло со 140 до 200.

«Однако, по закону, органы власти не могут напрямую помогать их развитию. Но недавно в Госдуму были внесены проекты законов, которые могут в корне изменить ситуацию», — сказал Наумов.

В Гражданской кодекс предложено внести изменения – наделить ТОСы, действующие в качестве юридического лица, статусом НКО. Так ТОС сможет осуществлять приносящую доход деятельность, но только такую, которая непосредственно связана с решением вопросов местного значения.

Также могут быть приняты поправки к 131-му ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». Предлагается наделить органы МСУ правом оказывать поддержку (в том числе финансовую) территориальным общественным самоуправлениям.

Кроме того, предложено внести изменения в ФЗ «О некоммерческих организациях», авторы проекта предлагают признать деятельность ТОС социально ориентированной. Таким образом, власти субъектов и муниципалитетов получат право оказывать ТОСам разные виды поддержки: финансовую, имущественную, информационную, консультационную, а также в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников ТОС и добровольцев (волонтеров).

Пока проходит обсуждение этих законодательных инициатив.

«Мы предлагаем <…> членам организаций территориального общественного самоуправления направить в наш адрес, свои предложения по этим законопроектам. А мы будем использовать возможности Думы для того, чтобы такие предложения были услышаны и учтены нашими коллегами из Государственной Думы», — добавил Наумов.