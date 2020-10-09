РИАМО - 9 окт. В Московской области стартовал второй этап голосования Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», голосование завершится 16 октября, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Проголосовать можно в режиме онлайн на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Конкурс «Народный участковый» в 2020 году проходит в три этапа. На сайте ГУ МВД России по Московской области размещены анкеты участников, прошедших первый этап отбора. В голосовании могут принять участие все желающие», - говорится в сообщении.

Участие в профессиональном конкурсе принимают сотрудники органов внутренних дел, занимающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее трех лет. Кандидаты на звание лучшего имеют никаких дисциплинарных взысканий.

После завершения голосования будет выбран один участник с наибольшим количеством голосов, который сможет представлять Московскую область в третьем заключительном этапе, который будет федеральным. От каждого региона смогут принять участие только по одному участковому уполномоченному полиции.

«От добросовестности участкового зависит спокойствие в домах и на улицах каждого населенного пункта. Сотрудники этой службы играют ключевую роль в профилактике правонарушений, а также ведут адресную работу с гражданами, уже однажды преступившими закон. Конкурс «Народный участковый» дает возможность сделать честный и объективный выбор в отношении лучшего участкового уполномоченного полиции», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.