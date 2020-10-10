РИАМО - 10 окт. Пятая гонка с препятствиями «Живу спортом» состоится в субботу в спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Гонка с препятствиями «Живу Спортом» стала настоящей спортивной традицией региона и визитной карточкой Одинцова. Вот уже пятый раз организаторы трейла стараются удивить участников и подготовить для них сложную трассу. В этом заключается основной интерес. Это хорошая возможность проверить уровень своей физической подготовки и эмоциональной устойчивости», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Мероприятие начнется в 10:00. К участию допускаются команды из шести человек старше 18 лет.

Для участников гонки подготовили трассу протяженностью шесть километров и 19 испытаний.​