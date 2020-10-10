РИАМО - 10 окт. Лучшие фермеры Талдомского округа в субботу представят на фестивале АгроFest «ЭкоТалдом» свои продукты, которые каждый сможет попробовать и приобрести, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Фермерское хозяйство «Коза Ностра» представит свои уникальные сыры из козьего молока, а крестьянско-фермерское хозяйство «Возрождение» привезет на ярмарку мясные и молочные продукты. Еще гости смогут приобрести овощи и фрукты от местных производителей.

«Организаторы праздника позаботились о том, чтобы гостям было не только вкусно, но и весело, подготовив обширную развлекательную программу. На главной сцене выступят фольклорные коллективы и покажут кукольные спектакли», - говорится в сообщении.

На творческих площадках фестиваля проведут мастер-классы, состоится выставка декоративно-прикладного искусства и многое другое.

Кроме того, в рамках праздника пройдет гастрономический фестиваль «Оранжевое солнце» с участием местных кулинаров – все желающие смогут попробовать интересные блюда с использованием овощей и фруктов оранжевого цвета.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 15:00.

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