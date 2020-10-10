РИАМО - 10 окт. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства в онлайн-формате проведут для старшеклассников и студентов в субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В городе регулярно реализуют программы и курсы, направленные на развитие бизнес-компетенций у молодежи. Главной особенностью проектов <…> является интерактивный формат и активная обратная связь от спикеров», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В течение дня с 10:00 до 19:00 участникам расскажут, как привлекать инвестиции в проект, что делать с инновациями и научат основам финансовой грамотности. Квесты и деловые игры покажут взаимосвязь спроса и предложения. Кроме того, организаторы запланировали самые разные мастер-классы и фотоконкурс.

Онлайн-фестиваль финансовой грамотности станет частью проекта «Навыки будущего». Подробная информация и расписание всех событий доступна на сайте.