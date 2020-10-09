РИАМО - 9 окт. В Москве стали в два раза чаще выполнять тестирования на коронавирус, что увеличило число выявляемых зараженных инфекцией, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Количество тестов в два раза увеличилось, и их качество в два раза увеличилось, поэтому большое количество людей выявляется, которые болеют в легкой форме или вообще бессимптомно», - рассказал Собянин в интервью Первому каналу.

Собянин добавил, что доля пациентов с тяжелой степенью протекания болезни не уменьшается. Снизить число сложных случаев помогает ранняя диагностика.

За последние сутки в Москве зафиксировали 3 701 случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии в столице выявлено 321 812 случаев Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- 50% умерших из‑за коронавируса в Москве имели хронические заболевания.

- Количество выявляемых пациентов с Covid‑19 за сутки в Москве вышло на апрельские показатели. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом достигло 1 тысячи в сутки.

- На этой неделе на предприятиях столицы выявили более 20 нарушений мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

- Опыт первой волны делает эффективней борьбу с коронавирусом в Москве, отметил Сергей Собянин. Многие структуры столичной системы здравоохранения получили огромный опыт работы в условиях пандемии.

- Количество и качество тестов на коронавирус в Москве увеличились в два раза. При этом стало выявляться больше людей, болеющих в легкой форме или вообще бессимптомно.



- Власти столицы не скрывают и не искажают данные о ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Вот как есть, так и есть», - сказал Собянин в эфире «Первого канала».

- На объектах потребрынка в Подмосковье усилили контроль мер по борьбе с Covid‑19, особое внимание на текущей неделе уделили торговым центрам. Проведенный мониторинг показал, что в целом ситуация положительная, и все соответствует санитарным требованиям.



- Пса‑ищейку больных Covid‑19 испытали в Шереметьеве, во время испытаний он никого не нашел. Пса зовут Пискель, его порода — шакалайка, смесь лайки и шакала.

- 80% умерших за время пандемии Covid‑19 в Москве были старше 60 лет, сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что в группу риска во время пандемии Covid-19 также входят люди с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом.

- «Закрывать» экономику Москвы на карантин планируют в крайнем случае, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что от сохранения рабочих мест зависит не только экономическое состояние столицы, но и психологическое здоровье людей.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил введение мер по контролю въезда в регионы РФ. При этом он подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов.

- Стационары Москвы продолжают оказывать плановую помощь. Подготовленные резервные госпитали позволяют системе здравоохранения справляться с нагрузкой.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Соцкарты москвичей разблокируют для поездок в поликлиники для получения неотложной помощи. В течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована для поездок.

- Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей в борьбе с коронавирусом. По словам градоначальника, может появиться шанс прекратить рост заболеваемости.

- Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений по ситуации с Covid‑19 в Москве.

«Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно», — написал Собянин в личном блоге.

- Жители Москвы, которые не являются гражданами старше 65 лет, людьми с хроническими заболеваниями или школьниками, могут разблокировать социальную карту, обратившись в в Московский социальный регистр. Это можно сделать по телефону: +7 (495) 777-77-77, либо в соцсетях.

- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения до массовой вакцинации от Covid‑19. Он напомнил, что скоро выйдет вакцина от коронавируса и снимет многие проблемы.

- Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции должны зарегистрировать уже 15 октября. Ни у одного из участников тестирования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявили серьезных неблагоприятных последствий.

- Роспотребнадзор в Подмосковье рекомендовал не проводить массовые мероприятия. А в случае участия в них краайне необходимо строго соблюдать все санитарные требования.

- В Минздраве Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом в регионе некритичной.

«Наблюдается стабильный рост по выявлению коронавирусной инфекции, пока некритичный. У нас нет такого выявления, как было весной, несмотря на то, что количество тестов выросло на 25-30%. Количество выявлений выросло почти в 3 раза. Если в августе мы выявляли 100-150 человек. Сейчас это более 400 (человек – ред.)», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

- Дополнительные меры могут принять в России​ из‑за роста случаев Covid‑19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом».

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.