РИАМО - 9 окт. В Орехово-Зуевском округе завершили расследование дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Кроме этого, один из мужчин обвиняется в разбойном нападении (часть 1 статьи 162 УК РФ).

«По данным следствия, 22 декабря 2019 года в ночное время обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступили в преступный сговор на совершение убийства ранее не знакомого им мужчины, с которым накануне у них произошла ссора около подъезда дома по улице Парковской города Орехово-Зуево. С этой целью они пришли в подъезд, где в это время находился потерпевший», - говорится в сообщении.

Обвиняемые, находясь сначала в лифте, а затем во дворе дома, нанесли потерпевшему не менее 11 ударов кулаками и ногами по лицу и телу, а также не менее 28 ударов имевшимся у них ножом. От полученных множественных ранений и травм мужчина скончался на месте.

Следователи провели целый комплекс следственных действий, также получена достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.