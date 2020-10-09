РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 окт. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков принял участие в новом проекте региональной общественной приемной партии «Единая Россия» «Прогулка с Главой», направленного на общение с населением и совместное решение проблем, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Участники проекта прошли по улицам Парковая и Пушкина, прилегающим дворам и пообщались с жителями. В обходе приняли участие депутаты Московской областной думы Владимир Жук и Владимир Шапкин.

«Мы прошли сравнительно небольшую территорию - нам немного помешал дождь, не удалось достаточно пообщаться с жителями. Но все равно получилось довольно бодро и, на мой взгляд, эффективно. Все вопросы, которые были подняты в ходе прогулки, мы берем на контроль. Через некоторое время еще раз приедем и проверим результаты», - сказал Жук.

Так, в общении с главой и депутатами жители просили обновить покрытие велосипедной дорожки на улице Парковая, обратить внимание на заброшенные нестационарные объекты торговли, а также провести ямочный ремонт во дворе дома улицы Иванова, 24 и усилить контроль над УК, которая обслуживает дом по улице Парковая, 20. Были обращения по поводу благоустройства второй части улицы Пушкина.