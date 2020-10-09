РИАМО – 9 окт. Спортсмен Илья Авербух обратился к критикам спортсменки Алины Загитовой и назвал ее великой спортсменкой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Недоброжелателям девушки следует быть добрее и не пытаться самоутверждаться за ее счет, считает Авербух.

«Алина — олимпийская чемпионка, великая спортсменка. По-настоящему великая. Она идет дальше, развивается, пробует все новое, и это здорово! Давайте же поддерживать ее. Пожалуйста, уважайте каждого человека — трудящегося и созидающего», - говорится в сообщении.

Он также отметил, что не понимает людей, которые пытаются самоутверждаться за счет негативного отношения к юной 18-летней спортсменке и критикуют ее.​