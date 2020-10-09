РИАМО - 9 окт. Расширение улиц, развитие транспортной инфраструктуры и увеличение количества парков на территории столицы позволило уменьшить скопления людей в городе, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если у нас было там два-три десятка более-менее нормальных парков, приличных, то сегодня в городе их около 500. <...> Это тоже как бы такое рассредоточение людей», - рассказал Собянин в интервью Первому каналу.

Мэр добавил, что увеличение количества станций метро и дорог сделало жизнь в городе более комфортной, снизив концентрацию людей в транспорте.

Ранее Собянин сообщил, что пассажиропоток в общественном транспорте мегаполиса снизился на 10-11% благодаря двухнедельных школьным каникулам и соблюдению домашнего режима пожилыми людьми, жителями с хроническими заболеваниями и беременными.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- «Закрывать» экономику Москвы на карантин планируют в крайнем случае, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что от сохранения рабочих мест зависит не только экономическое состояние столицы, но и психологическое здоровье людей.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил введение мер по контролю въезда в регионы РФ. При этом он подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов.

- Стационары Москвы продолжают оказывать плановую помощь. Подготовленные резервные госпитали позволяют системе здравоохранения справляться с нагрузкой.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Соцкарты москвичей разблокируют для поездок в поликлиники для получения неотложной помощи. В течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована для поездок.

- Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей в борьбе с коронавирусом. По словам градоначальника, может появиться шанс прекратить рост заболеваемости.

- Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений по ситуации с Covid‑19 в Москве.

«Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно», — написал Собянин в личном блоге.

- Жители Москвы, которые не являются гражданами старше 65 лет, людьми с хроническими заболеваниями или школьниками, могут разблокировать социальную карту, обратившись в в Московский социальный регистр. Это можно сделать по телефону: +7 (495) 777-77-77, либо в соцсетях.

- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения до массовой вакцинации от Covid‑19. Он напомнил, что скоро выйдет вакцина от коронавируса и снимет многие проблемы.

- Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции должны зарегистрировать уже 15 октября. Ни у одного из участников тестирования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявили серьезных неблагоприятных последствий.

- Роспотребнадзор в Подмосковье рекомендовал не проводить массовые мероприятия. А в случае участия в них краайне необходимо строго соблюдать все санитарные требования.

- В Минздраве Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом в регионе некритичной.

«Наблюдается стабильный рост по выявлению коронавирусной инфекции, пока некритичный. У нас нет такого выявления, как было весной, несмотря на то, что количество тестов выросло на 25-30%. Количество выявлений выросло почти в 3 раза. Если в августе мы выявляли 100-150 человек. Сейчас это более 400 (человек – ред.)», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

- Дополнительные меры могут принять в России​ из‑за роста случаев Covid‑19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом».

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.