РИАМО - 9 окт. Гастрономический фестиваль «Крестьянское подворье» проходит на площади около Центра культуры и искусств в поселке Тучково на территории Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В фестивале принимают участие порядка 20 фермерских хозяйств, монастырские подворья и производители региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На ярмарке можно купить домашнюю птицу, яйца, овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, травяные чаи, сыры ручной работы из козьего и коровьего молока, кисломолочную продукцию, молочные десерты и йогурты, фермерский хлеб, конфеты из сыра, разнообразные варенья, паштеты и колбаски, свежую рыбу и рыбные деликатесы.

Также представлены авторские куклы, керамика, плетеные корзины, рассада клубники, саженцы плодовых деревьев, декоративные растения.

Помимо торговли, для гостей проходят дегустации, подготовлены конкурсы, мастер-классы от местных мастеров-ремесленников и концертная программа, в которой принимает участие ансамбль казачьей песни «Ярмарка», а также танцевальный коллектив «Карнавал», дуэт «Надежда», фолк-группа «Взаигры» и артистка Наталья Куценко.

Мероприятие проходит с 11:00 до 21:00 в пятницу и 10 октября.

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