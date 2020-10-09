РИАМО - 9 окт. Авиакомпании в России с 2023 году должны установить камеры видеонаблюдения в салонах самолетов и хранить записи, эксперт оценил возможность их установки, сообщает Nation News.

Авиаэксперт, руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил, что для самолета нужны специальные сертифицированные камеры, интегрируемые в бортовую сеть. Интегрировать их должны производители.

«Ни одна авиакомпания не может что-то впихнуть без разрешения производителя. А те не разрешают устанавливать сторонние камеры, готовых же решений пока нет. И я до сих пор не слышал, чтобы Airbus и Boeing провели подобные работы и сертифицировали подобные устройства», — сказал Гусаров.

Он отметил, что, если производители не проведут такие работы, то камер не будет и в 2023 году. При этом зарубежные производители согласятся установить камеры, если это оплатит российская сторона.

«Я не исключаю, что, например, Boeing скажет, мол, мы сделаем вам, но вы оплатите нам разработку. И тут встанет вопрос: кто будет это оплачивать – авиакомпании или государство?», — заключил Гусаров.​​