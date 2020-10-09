РИАМО – 9 окт. Заразившаяся коронавирусом блогер Ида Галич рассказала о самочувствии, пост об этом она опубликовала в Instagram, передает Газета.ru.

По словам самой девушки, поражения легких у нее нет. Но сильная слабость осталась. Она также рассказала, что ее сын сейчас находится у бабушки.

«Я невероятно соскучилась, но у меня такая слабость, что я даже час не смогла бы продержать этого карапуза на руках», — сказала Галич.

За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% зараженных не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах.​​