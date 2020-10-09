РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска с 12 по 18 октября проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями грузового транспорта, а также проверят наличие тахографов, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях снижения уровня аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами с 12 по 18 октября на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится целевое профилактическое мероприятие «Тахограф», - говорится в сообщении.

Анализ показал, что на каждое третье дорожно-транспортное происшествие повлияло нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Основной причиной является отсутствие должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.