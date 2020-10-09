РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. В Балашихе приступили к ремонту фасада Детской школы искусств №8 в микрорайоне Керамик, средства на ремонт были заработаны школой за счет предоставления дополнительных платных услуг, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу Ефимов с рабочим визитом посетил Детскую школу искусств №8. Ее директор Лилия Исакова рассказала депутату, что в текущем году за счет средств администрации Балашихи была благоустроена территория перед школой: проложены дорожки, смонтировано освещение, заасфальтирована парковка для гостей школы. На совещании с коллективом было принято решение направить заработанные в 2020 году школой средства на ремонт фасада здания.

«В этих стенах вашими силами создается волшебство – малыши становятся настоящими музыкантами, вокалистами, художниками», - сказал Ефимов.

Он передал слова приветствия педагогами школы от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и вручил Лилии Исаковой знак регионального парламента «За труды».

В ходе визита депутат посетил концерт, который подготовили преподаватели Детской школы искусств для учащихся младших классов.