РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске депутат горсовета Ришат Сайфутдинов проверил ход строительства пристройки к средней школе №13 в микрорайоне Кутузово, объект должны сдать в эксплуатацию в конце 2020 года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кутузово продолжается реконструкция школы №13 со строительством пристройки на 300 мест на улице Бородинская, дом 20. Строительство пристройки проверил депутат совета депутатов городского округа Подольск Сайфутдинов.

«В первую очередь Сайфутдинова интересовали вопросы безопасности, так как пристройку к школе возводят параллельно с учебным процессом. Сроки строительства сжатые, по плану сдать объект должны в конце 2020 года», - говорится в сообщении.

Депутат от 13-го избирательного округа Подольска Сайфутдинов ведет прием жителей по понедельникам с 18:00 до 19:00 на улице Давыдова, 1А (ООО «Маркетан»). Телефон приемной: 8 (496) 753-04-33.