РИАМО - 9 окт. За последние десять лет в столице построено почти 117 километров линий метро и 56 станций, программу по увеличению метро в столице выполнили на 65%, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Также (построили — ред.) 11 электродепо для обслуживания подвижного состава, в числе которых 5 новых и 6 реконструируемых», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что развитие системы метрополитена позволит создать дополнительные маршруты передвижения по городу. Сейчас активно строится Большая кольцевая, Коммунарская и Люблинско-Дмитровская линии.

Также власти прорабатывают проекты Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.