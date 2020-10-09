РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. Пруд Коровка в ЖК Центр-2 Балашихи могут благоустроить по просьбе жителей в рамках программы инициативного бюджетирования в 2021 году, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой встретился с инициативной группой жилищного комплекса Центр-2 микрорайона Железнодорожный Балашихи и осмотрел пруд Коровка, расположенный на пересечении улиц Струве и Поликахина. По вопросу благоустройства данного места отдыха было много обращений от жителей.

«Жители бережно относятся к оставшемуся оазису на своей территории – регулярно выходят на субботники, убирают мусор, следят за сохранностью мостков и даже выпускают рыбу в пруд. С недавнего времени пруд Коровка начал мелеть и зарастать, а берега осыпаться. В рамках программы инициативного бюджетирования, которое реализуется в Московской области мы уже начали готовить проект благоустройства данной территории для реализации в следующем году», - сказал Ефимов.

По его словам, жители еще должны поддержать этот проект на сайте «Добродел». Он добавил, что обязательно дадут анонс начала голосования.

В ходе встречи депутаты также обсудили с жителями проект планировки микрорайона, планы строительства социальных объектов.

Заместитель начальника управления строительного комплекса Максим Сидоркин пояснил, что на данной территории сменился инвестор-застройщик.

«Вместе с тем все социальные обязательства, которые прописаны в утвержденном проекте, должны быть выполнены. Это три школы и пять детских садов, детская и взрослая поликлиники, музыкальная школа, подстанция скорой помощи и пожарное депо на шесть постов, а также многоуровневая стоянка для автомобилей», - отметил Сидоркин.

Ефимов предложил в ближайшее время обсудить вместе с жителями сроки строительства социальных учреждений.

«Застройка должна проходить равномерно: дома, школы, детские сады, чтобы не создавать нагрузку на существующую инфраструктуру микрорайона», - заключил депутат.