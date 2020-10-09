РИАМО - 9 окт. На XXV международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва студенты Московского архитектурного института представили свои проекты туристических маршрутов Коломна – Воскресенск, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Когда мне предложили этот проект, я долго думал, что мы можем сделать. Было решено, что прорабатывать проект маршрута Коломна – Воскресенск будут студенты МАРХИ. Да, с одной стороны, это рискованно, но с другой – для молодых ребят это отличный шанс получить опыт», - сказал архитектор-дизайнер Влад Савинкин.

В качестве вариантов на презентации были предложены тематические маршруты: путь в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, спортивно-развлекательный и даже вертолетный маршрут.

В своих презентациях студенты продумали не только сам путь из точки «А» в точку «Б», но и полностью инфраструктуру, включающую возведение новых отелей, памятников и культурных объектов. ​

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