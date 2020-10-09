РИАМО - 9 окт. На XXV международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва студенты Московского архитектурного института представили свои проекты туристических маршрутов Коломна – Воскресенск, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
В качестве вариантов на презентации были предложены тематические маршруты: путь в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, спортивно-развлекательный и даже вертолетный маршрут.
В своих презентациях студенты продумали не только сам путь из точки «А» в точку «Б», но и полностью инфраструктуру, включающую возведение новых отелей, памятников и культурных объектов.
Составить туристический маршрут по Подмосковью>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии