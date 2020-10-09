РИАМО - 9 окт. В Одинцовском округе Московской области произошло столкновение такси и автобуса, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал, сообщает ТАСС.

«Сегодня в Одинцовском районе Московской области произошло столкновение автобуса и автомобиля такси, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области, полиция работает на месте случившегося и выясняет причины аварии.​