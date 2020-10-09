РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. В пятницу глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил награды и памятные подарки студентам Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В составе сборной команды Московской области они заняли третье место в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы - 2020», который прошел в Кузбассе.

«Сегодня хочу вручить заслуженные награды Алексею Щекочихину, Виталию Прислонову и Алексею Михайлину. Вы продемонстрировали высочайшее мастерство, умение быстро собраться и грамотно действовать в нештатных ситуациях. Поздравляю ребят, педагогов и директора техникума Ольгу Клубничкину с высокими результатами! В очередной раз гагаринцы подтвердили свои знания и высочайший профессионализм! Успехов вам в дальнейшем и новых побед! Люберцы гордятся вами!» - сказал Ружицкий.

В компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» студент техникума Алексей Щекочихин завоевал серебряную медаль. В компетенции «Обслуживание авиационной техники» Виталий Прислонов был награжден медальоном чемпионата «За профессионализм», а юниор Алексей Михайлин, учащийся гимназии №16 «Интерес» Люберец, в этой компетенции стал победителем.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2020», прошедший в Кузбассе, стал самым массовым по числу участников не только в России, но и в мире: их оказалось более 3 тысяч человек.