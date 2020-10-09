РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 окт. Подведены итоги ежегодного конкурса детского рисунка «Щелково за здоровый образ жизни», всего было подано 125 работ, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

«Антинаркотическая комиссия городского округа Щелково подвела итоги ежегодного художественного состязания «Щелково за здоровый образ жизни». Были выбраны девять лучших детских рисунков», - говорится в сообщении.

Были определены победители по номинациям «Оригинальная идея», «Креативность» и «Творческий подход». Фото призовых работ будет размещено в информационных буклетах, посвященных борьбе с употреблением алкоголя, табака и наркотиков.