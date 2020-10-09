РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. В парке «Наташинские пруды» 10 октября пройдет открытый окружной молодежный фестиваль «Талант, энергия, возможность», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Участников программы ждут разнообразные площадки: мастер-классы, живая музыка, выступления приглашенных гостей», - говорится в сообщении.

Цель фестиваля - поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации творческого потенциала и, конечно, развитие у молодежи и подростков интереса к музыкальному и художественному творчеству, спорту, изучению истории родного края.

Окружной фестиваль начнется в 12:00.