РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. Состоялся финал 12-го сезона проекта «Мини-футбол - в вузы», в результате поединков определены победители золотой, женской серебряной (высший дивизион) и бронзовой лиг, студенты малаховской академии спорта стали лидерами в золотой лиге проекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Соревнования прошли на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области.

«В золотой лиге участвовали, в том числе, профессиональные спортсмены. Первое место в соревнованиях по мини-футболу завоевала команда МГАФК, второе – студенты Нижегородского госуниверситета, третье - команда Северо-восточного федерального университета из Якутска», - говорится в сообщении.

Проект «Мини-футбол - в вузы» стартовал в 2008 году, став продолжением уже реализуемого на тот момент проекта АМФР «Мини-футбол - в школу». Минувший сезон проекта объединил команды 595 вузов и ссузов страны.