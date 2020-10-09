РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске 10 и 11 октября сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды по проверке водителей на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях стабилизации уровня аварийности, выявления и пресечения фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, в предстоящие выходные, 10 и 11 октября, отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», - говорится в сообщении.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и жизнь других участников дорожного движения.

В случае, если кто-то располагает информацией об управлении транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения, его просят сообщить в дежурную часть по телефону: 8(496)768-16-15.