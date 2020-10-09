РИАМО - 9 окт. В мае в столице зафиксировали редкий рост числа покупок велосипедов, в это время рост составил 35% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил программный директор центра городских компетенций АСИ Александр Красавцев.

«Мы понимаем, что мир начал адаптироваться к изменениям городской мобильности. Происходит полный отказ от использования общественного транспорта. Рост продаж велосипедов составил 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Красавцев на XXV международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва.

Он добавил, что в столице все большую популярность приобретают и другие средства индивидуальной мобильности - сигвеи, моноциклы, велосипеды.

«Люди понимают, что это эффективный способ перемещения. На два-три километра это намного удобнее автомобиля. Сейчас это еще и безопаснее с точки зрения Covid-19», - добавил Красавцев.