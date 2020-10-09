РИАМО - 9 окт. Столичная прокуратура поставила на контроль расследование дела, возбужденного в отношении 25-летней уроженки Республики Дагестан, которая продала свою новорожденную дочь, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По версии следствия, обвиняемая приехала в столицу из другого региона, 1 октября 2020 года у нее родился ребенок. После чего она из корыстных побуждений разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери», — отмечается в материале.

Девушка попросила за ребенка 300 тысяч рублей. Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. 8 октября в одной из кофеен женщина отдала ребенка и написала расписку.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, подозреваемую задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ВАО. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

По данному факту СУ по ВАО ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов ребенка, а также обеспечит надзорное сопровождение исполнения уполномоченными органами федерального законодательства о несовершеннолетних при дальнейшем жизнеустройстве малолетней.