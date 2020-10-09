РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске ко Всемирному дню почты прошла раздача брендированных почтовых конвертов «От мишки с любовью», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социальной акции от Всероссийской политической партии «Единая Россия» в честь празднования Всемирного дня почты в городском округе Подольск организовали раздачу брендированных почтовых конвертов «От мишки с любовью».

«Член фракции «Единая Россия» в горсовете Алексей Стулов поздравил жителей Подольска с празднованием Всемирного дня почты. Подарил конверты для отправки бумажных писем, рассказал жителям об истории образования почтовой службы, особенностях работы и интересных фактах», - говорится в сообщении.

По словам Стулова, письма несут любовь и светлые чувства для самых близких и дорогих людей.

Всемирный день почты - один из ежегодных международных праздников, который установлен Всемирным почтовым союзом в 1969 году. Отмечается в рамках Недели письма 9 октября.