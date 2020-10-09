РИАМО - 9 окт. Участники акции «Диктант Победы» стали лучшими в России, три человека вошли в список победителей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что те, кто показал наилучшие результаты во время «Диктанта Победы», получат приглашение на Парад Победы в 2021 году.

«Всего 94 тысячи жителей Подмосковья написали свой диктант – это самое большое количество среди субъектов страны», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил всех, кто участвовал в организации мероприятия, приуроченного к 75-летию Великой Победы, а также тех, кто проявил свою активную патриотическую позицию.