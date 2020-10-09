РИАМО - 9 окт. Столичные росгвардейцы задержали мужчину, незаконно проникшего на территорию школы, при себе у него был магазин с патронами для стрельбы из охолощенного оружия, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Поздно вечером в Зеленоградской школе объявили сигнал тревоги.

«Сотрудник службы охраны по камерам наблюдения заметил, как на территорию школы проник неизвестный гражданин и что-то ищет в зеленых насаждениях», - говорится в сообщении.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Он пояснил правоохранителям, что приобрел магазин с патронами в интернете.

Забрать купленный товар он должен был из «закладки» на территории школы. Для дальнейшего разбирательства 18-летний житель Краснодарского края передан сотрудникам полиции.