РИАМО - 9 окт. На территории Московской области до обеда 11 октября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Подмосковье действует до 14:00 11 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Смоленской областях ЦФО.

Следующий, «оранжевый», уровень объявили в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях.

10 октября ночью в Московском регионе будет плюс 8-10 градусов, облачно и небольшой дождь. Днем ожидается 15-17 градусов тепла, облачно, но с прояснениями.

Ночью 11 октября прогнозируется облачно без осадков, температура воздуха составит плюс 6-8 градусов. Днем ожидается плюс 16-18 градусов тепла, облачно и без осадков.