РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. Школа №8 подмосковных Люберец обеспечена всеми дезинфицирующими и антисептическими средствами, при входе в школу у учеников измеряют температуру, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.
В пятницу глава Люберец Владимир Ружицкий проинспектировал качество горячего питания и соблюдение техники безопасности в период пандемии коронавируса в школе №8 городского округа.
«Сейчас, во время пандемии коронавируса, мы уделяем особое внимание учреждениям образования. Сегодня я нахожусь в школе №8 и с удовольствием отмечаю тот факт, что все требования здесь соблюдены. При входе в учреждение всем сотрудникам и обучающимся измеряется температура, школа обеспечена дезинфицирующими и антисептическими средствами в полном объеме. Ежедневно по графику осуществляется проветривание всех кабинетов, в конце рабочего дня проводится бактерицидная обработка помещений», - сказал Ружицкий.
Во время своего визита глава также проверил качество горячего питания. Напомним, с 1 сентября этого года для всех учащихся начальной школы предусмотрено бесплатное горячее питание. В городском округе Люберцы таких 17 269 человек.
«Вкуснее, чем дома, сказали мне ребята. Такое редко услышишь от детей, особенно, если это касается школьного питания. Сегодня лично убедился, что учеников школы №8 кормят на «отлично», - добавил Ружицкий.
В ходе инспекционного выезда глава также пообщался с педагогами. Единственная их просьба - не уходить на удаленный режим обучения.
«Пока такого решения не принято. Все зависит от ситуации с коронавирусом, от количества свободных мест в больницах. Мы стараемся удержать стабильное положение. Этому, конечно, способствует и обязательный масочный режим, введенный в регионе постановлением губернатора Московской области Андреем Воробьевым, и другие ограничительные меры», - отметил Ружицкий.
Мониторинг состояния общеобразовательных организаций проводится в рамках партийного проекта «Новая школа».
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
9 ОКТЯБРЯ
- Жители Москвы, которые не являются гражданами старше 65 лет, людьми с хроническими заболеваниями или школьниками, могут разблокировать социальную карту, обратившись в в Московский социальный регистр. Это можно сделать по телефону: +7 (495) 777-77-77, либо в соцсетях.
- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения до массовой вакцинации от Covid‑19. Он напомнил, что скоро выйдет вакцина от коронавируса и снимет многие проблемы.
- Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции должны зарегистрировать уже 15 октября. Ни у одного из участников тестирования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявили серьезных неблагоприятных последствий.
- Роспотребнадзор в Подмосковье рекомендовал не проводить массовые мероприятия. А в случае участия в них краайне необходимо строго соблюдать все санитарные требования.
- В Минздраве Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом в регионе некритичной.
- Дополнительные меры могут принять в России из‑за роста случаев Covid‑19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом».
- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.
- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.
- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».
- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.
- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии