Москвичей сложно чем-то удивить. Однако гастрономическое заведение, где можно поиграть «в больницу», примерить на себя тюремную робу и оказаться пристегнутым к собственному бокалу с коктейлем – место достаточно необычное. Что такое квест-кафе, как здесь «дезинфицируют» посетителей во время пандемии и чем еще удивляют гостей, узнали корреспонденты РИАМО.

Играю – не играю

«Кусочки» - потому, что под крышей одного заведения собрано сразу несколько городских локаций, а квест – это чтобы гостям не было скучно, объясняют в квест-кафе «Кусочки» на Шаболовке.

«Людей хотелось не просто вкусно накормить, а устроить для них настоящее приключение, поэтому в каждом уголке нашего «города» появились «жители» - официанты, которые проводят интерактивы с гостями», - рассказывает pr-менеджер квест-кафе Наталья Васина.

В «Кусочках» нет заданий и логических загадок, как в традиционных квестах. Гостей здесь не станут отрывать от еды всевозможными головоломками или «бродилками», но все-таки предложат развлечься.

Гости могут выбрать локацию под настроение – их в кафе целых семь. За столиком вас встретит официант в тематическом костюме, который общается с гостями, играя отведенную ему роль.

«Чтобы понять, настроен посетитель на веселье или просто заскочил перекусить, на каждом столике находится табличка с надписями «играю» и «не играю», которую можно активировать по желанию», - объясняет Наталья.

Кстати, примерить костюм и пообедать в нем могут сами гости. Например, надеть полосатую тюремную робу.

«Каждую неделю у официантов проходят курсы актерского мастерства, которые ведут опытные педагоги, чтобы ребята лучше вживались в свои роли. Каждый вечер они устраивают комичный перформанс, за которым можно понаблюдать со своих мест», - добавляет Наталья.

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Театр, тюрьма и больница

Над дизайном кафе поработал владелец – ресторатор Максим Горячев. В итоге заведение вышло ярким и немного сумасшедшим, при этом очень гармоничным. Некоторые элементы интерьера создатель кафе привез из путешествий. А талисманом «Кусочков» стал попугай по кличке Мартин.

Самой популярной зоной кафе считается «Тюрьма» с полицейским участком. Официант-полицейский подает коктейли через литую решетку, не забывая погреметь дубинкой или пристегнуть гостей к бокалу наручниками.

Не менее востребован и «Госпиталь». На настоящих больничных койках, реконструированных в удобные диваны с белоснежными подушками, посетителям принесут обед официанты-врачи, не забыв прописать бодрящий напиток.

Для погружения в уютную домашнюю атмосферу лучше всего подойдут зоны «Дача» и «Квартира», где можно понаблюдать за бытовыми конфликтами домохозяйки Дуси с ее мужем.

Эстетам и романтикам стоит обратить внимание на зону «Театр»: столы здесь накрыты белоснежными скатертями, а кресла приехали из зрительного зала настоящего театра.

Локация «Кремль», оформленная по мотивам главной московской достопримечательности, подойдет для больших компаний и тех, кто не настолько любит эксперименты.

Ну, а если в заведении аншлаг – к услугам гостей открыто «Купе поезда».

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Карпаччо со шприцом и цыпленок «на виселице»

Меню в кафе удивляет не меньше, чем подача блюд. Здесь представлены кухни разных стран мира, включая европейскую и русскую.

Постоянные клиенты хвалят борщ, поданный в кочане капусты, свиные ребрышки на сите с тлеющими углями и дымком, филе лося в банке с тлеющими ольховыми ветками и цыпленок табака, подвешенный на «виселице». Но самое оригинальное, пожалуй, это карпаччо поданное с настоящим шприцем, наполненным соусом из тунца и анчоусов.

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Не менее оригинальны и местные коктейли. Чего стоит напиток, поданный в бокале в виде черепа, заключенного в фонарь, или стаканчик «Кровавой Мэри», увешанный шматками бекона.

На десерт можно попробовать наполеон с сезонными начинками, сорбеты собственного приготовления и растопленный бельгийский шоколад.

Средний чек составляет примерно 1500 рублей, с алкоголем – около 2000 рублей на человека. Любители скидок и акций по понедельникам могут попробовать любое блюдо из меню за 280 рублей.

Кроме того, в заведение можно прийти с домашним питомцем. Недавно здесь появилось специальное меню для собак. Питомцы могут отведать мясные шашлычки с косточками из овсяной муки.

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Инстаграмное место

Кстати, в пандемию здесь не отказались от творческого подхода к встрече гостей: официанты устраивали посетителям бесплатную гастрономическую профилактику, угощая рюмкой настойки и бутербродом с чесноком. Сейчас всех встречают с антисептиками и проверяют наличие маски.

Среди посетителей квест-кафе – и молодые пары, и компании, и семьи с детьми, а также иностранцы. Здесь можно креативно отметить любой праздник. Например, устроить день рождения в стиле «Алисы» или девичник в «мужской» компании.

«Обычно к нам приходят, чтобы расслабиться в непривычной обстановке, удивить своих друзей и близких. Это очень инстаграмное место, поэтому посетители обожают перемещаться от одной локации к другой и делать фото», - рассказывает Наталья.

Организаторы не пропускают и популярные праздники. Например, на Хэллоуин все официанты с помощью профессионального гримера превращаются в нечисть, а на День Святого Валентина – в ангелов и купидонов.

«Чтобы понять, настроен посетитель на веселье или просто заскочил перекусить, на каждом столике находится табличка с надписями «играю» и «не играю», которую можно активировать по желанию», - объясняет Наталья.

Самой популярной зоной кафе считается «Тюрьма» с полицейским участком. Официант-полицейский подает коктейли через литую решетку, не забывая погреметь дубинкой или пристегнуть гостей к бокалу наручниками.