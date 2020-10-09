РИАМО - 9 окт. Мужчина 1982 года рождения заявил в полицию о том, что неизвестные похитили у него 9,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«Неустановленные лица, находясь в помещении используемом под офис, <...> под предлогом поставки цветов похитили денежные средства в размере 9,5 миллионов рублей», – уточняется в сообщении.

После получения денежных средств преступники скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.