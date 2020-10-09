РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Волонтеры в подмосковном Красногорске проводят акции по раздаче защитных масок пассажирам общественного транспорта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«Красногорские волонтеры раздают пассажирам защитные маски. Акция напоминает о соблюдении обязательного масочного режима в общественных местах», - говорится в сообщении.
Добровольцы работают в общественном транспорте и на транспортно-пересадочных узлах, призывая пассажиров носить средства индивидуальной защиты.
Рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на транспорте, в торговых центрах, магазинах и других местах общего пользования проходят в городском округе ежедневно.
«Уважаемые жители, напоминаем о необходимости выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Это поможет избежать новых жестких ограничений», - заключается в материале.
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Текстовая трансляция
9 ОКТЯБРЯ
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