РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Свыше 4,4 миллиона рублей выплатили многодетным семьям подмосковного Красногорска в качестве компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг в сентябре, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения.

В рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 68 661 многодетная семья в Подмосковье получает ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% по оплате коммунальных услуг.

«В городском округе Красногорск в сентябре текущего года ежемесячную денежную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги получили 1 992 многодетные семьи на общую сумму свыше 4 миллиона 400 тысяч рублей», - сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц.

«Неважно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно семье», - пояснила Фаевская.

Подать заявление на предоставление услуги можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.